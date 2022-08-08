В случае продолжения российских обстрелов, ЗАЭС может перейти в режим блэкаута
ЗАЭС в настоящее время связана с энергосистемой Украины одной работающей линией электропередачи
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Запорожская АС в настоящее время связана с энергосистемой Украины одной работающей линией электропередачи и в случае ее повреждения российскими оккупантами станция перейдет в режим блкаута.
Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Пока что представляет большую угрозу для Запорожской АЭС в период обстрелов тот факт, что россияне повредили линии, связывающие станцию с Запорожской ТЭС и энергосистемой Украины. И сейчас ЗАЭС связана с энергосистемой только одной линией и это очень небезопасно для такого ядерного объекта", - отметил Котин.
По его словам, в случае повреждения всех линий ЗАЭС вынужденно перейдет в режим блэкаута, что крайне небезопасно на предмет сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива на объекте.
"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блэкаута – полного обесточивания, и эта ситуация уже очень небезопасна с точки зрения сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", - подчеркнул глава "Энергоатома".
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