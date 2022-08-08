Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Где 8 августа снова захлебнулись штурмы россиян - сводка Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 8 августа.

Идут сто шестьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

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На Харьковском направлении подразделения врага применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются умерить Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщева, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка. Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали БПЛА для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии вблизи Большой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения, пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить их опрокидывания на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы.

Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опросного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Гуляйполе, Малиновка и Новополь. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку районов Запорожья и Павлоград.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерий различных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярово, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитнево, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоукраинка. Нанес авиационные удары неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника сосредотачивает основные усилия на поддержании действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Сегодня около 10 часов зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных противником из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области воинами воздушного командования "Юг", еще три - сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".