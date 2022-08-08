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Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы

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На июнь запланированы рейсы из Москвы в Венгрию и ОАЭ

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы

фото из свободных источников

Новина українською

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air снова открыла продажу билетов на рейсы из Москвы. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта лоукостера.

В частности, авиакомпания Wizz Air начала продавать билеты из московского аэропорта "Внуково" сразу на несколько направлений.

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На сайте лоукостера клиенты могут забронировать на июнь 2022 года перелет из столицы России в Будапешт.

Помимо этого, лоукостер Wizz Air предлагает на лето 2022 года клиентам рейс из московского "Внуково" в венгерский Дебрецен.

Венгерская авиакомпания также открыла продажу билетов на осень 2022 года из Москвы в ОАЭ. С 30 октября, как говорится на сайте Wizz Air, будут доступны прямые перелеты из "Внуково" в Абу-Даби.

Стоит отметить, что 27 февраля венгерский лоукостер Wizz Air предупреждал о приостановке рейсов в Россию. В авиакомпании утверждали, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".

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В статье: война с Россией
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