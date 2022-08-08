Венгерский лоукостер Wizz Air открыл продажу авиабилетов на рейсы из Москвы
На июнь запланированы рейсы из Москвы в Венгрию и ОАЭ
фото из свободных источников
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air снова открыла продажу билетов на рейсы из Москвы. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта лоукостера.
В частности, авиакомпания Wizz Air начала продавать билеты из московского аэропорта "Внуково" сразу на несколько направлений.
На сайте лоукостера клиенты могут забронировать на июнь 2022 года перелет из столицы России в Будапешт.
Помимо этого, лоукостер Wizz Air предлагает на лето 2022 года клиентам рейс из московского "Внуково" в венгерский Дебрецен.
Венгерская авиакомпания также открыла продажу билетов на осень 2022 года из Москвы в ОАЭ. С 30 октября, как говорится на сайте Wizz Air, будут доступны прямые перелеты из "Внуково" в Абу-Даби.
Стоит отметить, что 27 февраля венгерский лоукостер Wizz Air предупреждал о приостановке рейсов в Россию. В авиакомпании утверждали, что такое решение было принято "по эксплуатационным причинам".
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