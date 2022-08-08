СМИ: В ЕС начали обсуждать возможные санкции против Турции из-за договоренностей с рф
Эрдоган активно заигрывает с Россией
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Страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией, начавшей полномасштабную войну против Украины.
Об этом говорится в материале Financial Times.
Шесть западных чиновников рассказали изданию о беспокойстве по поводу договоренностей лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина расширить сотрудничество в сферах торговли и энергетики после встречи в Сочи.
Один из чиновников ЕС заявил, что Брюссель "все более внимательно" следит за турецко-российскими отношениями. Другой источник Financial Times предположил, что некоторые западные страны могут призвать свои компании выйти из турецкого рынка, если Эрдоган пойдет на воплощение договоренностей с Путиным.
Три источника из Евросоюза отметили, что объединение пока не начинало обсуждений возможных санкций против Турции, ведь непонятно, что именно конкретно согласовали турецкий и российский президенты. Кроме того, решение на уровне ЕС будет сложно принято.
Но даже без формального согласия всех членов Евросоюза отдельные страны могут, например, "ввести ограничения на торговлю и финансы или попросить крупные финансовые компании уменьшить вложения в турецкие компании".
В то же время, отмечают источники Financial Times, подобные шаги противоречат коммерческим интересам западных компаний. Кроме того, Анкара по-прежнему угрожает блокировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом Альянсе.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что накануне встречи Эрдогана и Путина в Сочи, Россия просила Турцию помочь ей обходить западные санкции, введенные за вторжение в Украину.
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