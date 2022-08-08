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Для проведения "референдума" в Мелитополе оккупанты свезли 700 человек массовки - Федоров

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Оккупантам нужно показать хоть какую-то заинтересованность населения

Для проведения "референдума" в Мелитополе оккупанты свезли 700 человек массовки - Федоров

фото из свободных источников

Новина українською

Мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram заявил, что россияне завезли в город около 700 человек массовки, так как не смогли набрать людей среди местного населения, чтобы оформить "картинку" для росСМИ.

"Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским старшим братом, коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения. И провели форум в городском Дворце культуры", - заявил Федоров.

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По его словам, коллаборант Евгений Балицкий, "торжественно" объявивший 8 августа о проведении "референдума", ранее набрал менее 10% на выборах. По его мнению, оккупанты осознают, что их планы по псевдореферендуму не будут реализованы.

"Сначала он (Балицкий - ред.) сам придумал себе должность, теперь сам вершит судьбу временно оккупированных территорий, подписывая непонятные приказы об отчаянном желании присоединиться к РФ. В любом случае, его приказы не имеют юридического значения. А всех пациентов палаты 6, которые стали на сторону россияна, обязательно вылечат спецслужбы Украины", - сказал Федоров.

Напомним, что 8 августа так называемый глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" по "присоединению" к России.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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