Подоляк: Переговоры с Россией возможны только после ее нескольких важных тактических поражений

Переговоры с российской стороной возможны только при нескольких важных тактических поражениях России, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом Подоляк рассказал в интервью французской газете "Le Figaro", его слова передает Офис президента.

"К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны.

Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому следует понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений", - говорит Подоляк.

По словам Подоляка, РФ не имеет сейчас возможности захватить больше украинских территорий, поэтому параллельно наносит многочисленные удары по гражданской инфраструктуре нашей страны.

"Россия использует стратегию террористических атак, сознательно нанося удары по местам, где находятся только мирные жители. Их цель – деморализовать и посеять панику среди населения, чтобы оно давило на правительство и требовало немедленного заключения мирного договора на любых условиях.

Но Украина сейчас крайне мобилизована – и население понимает, что те жертвы, на которые оно сегодня идет, необходимы для победы над Россией", - сказал советник.

Подоляк отметил, что контактов между Украиной и Россией на военно-политическом уровне нет, но есть диалог относительно гуманитарной составляющей: обмена пленными, телами погибших военных, относительно гуманитарных коридоров, а также переговоры через посредников относительно экспорта зерновых.

И подчеркнул, что Украина стремится к победе и освобождению всех своих территорий, потому что "это условие выживания украинской нации".

"Путин не раз говорил, что его цель – не просто захват определенной территории, а полный захват Украины с уничтожением нынешней сущности Украинского государства", – отметил он.