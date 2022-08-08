Россия в одностороннем порядке выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

8 августа Россия уведомила США о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия в рамках двустороннего Договора о сокращении стратегического ядерного вооружения.

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

"Заявление МИД России о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы", - сказано в заявлении.

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Согласно сообщению, в МИД РФ пояснили, что Россия "вынуждена прибегнуть к этой мере", поскольку Вашингтон якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые создают для США односторонние преимущества и лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории.

Напомним, что двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.

29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.