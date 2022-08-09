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Ливан отказался принимать первое судно с украинским зерном

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Посольство начало поиски нового покупателя на зерно

Ливан отказался принимать первое судно с украинским зерном

facebook.com/UkrEmbassyLeb

Новина українською

Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать агропродукцию из-за задержки сроков поставки. Грузоотправитель ищет нового получателя.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

"Согласно информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту судна Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более 5 месяцев)", - заявили в посольстве.

При этом в ведомстве отметили, что грузоотправитель сейчас уже начал поиск нового покупателя зерна, но не только в Ливане, а и в других странах.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В рамках реализации договоренностей из портов уже вышло 8 судов с украинской агропродукцией (не считая сегодняшних).

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В статье: война с Россией
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