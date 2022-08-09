  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хроника хлопков: ВСУ нанесли удары по позициям врага на Херсонщине, Донетчине и Харьковщине
В тренде

Хроника хлопков: ВСУ нанесли удары по позициям врага на Херсонщине, Донетчине и Харьковщине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Уничтожили орков и технику

Хроника хлопков: ВСУ нанесли удары по позициям врага на Херсонщине, Донетчине и Харьковщине

Marine Corps Cpl. Patrick King

Новина українською

Украинские военные на южном фронте нанесли удар по скоплению российских оккупантов в Херсонской области. За сутки враг потерял, по меньшей мере, 23 солдата и 8 единиц техники. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Украинская штурмовая авиация атаковала скопление живой силы, вооружения и техники оккупационных войск недалеко от Снигиревки Херсонской области. Также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки уничтожили на юге 23 орка, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, ​​самоходную гаубицу орков "Мста-С", 5 автомобилей, в том числе и бронированных.

Ситуация на южном фронте – "стабильно напряженная". Враг продолжает вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны, существенных изменений в составе и положении не фиксируется. российская армейская авиация "испытывает" украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Как отметили в ОК "Юг", враг успехов не имеет, потери с украинской стороны отсутствуют.

На фото – детонация боекомплекта в Геническом районе.

Также в местных телеграм-каналах пишут о ночном "хлопке" в оккупированной Волновахе. В городе был сильный пожар, а затем детонация боеприпасов.

В целом, вчера украинские силы нанесли точные удары по военным объектам противника:

▪ Донецк – минус БК;

▪ Дарьевка, Херсонщина – минус БК;

▪ Мелитополь, Запорожье – минус база;

▪ Казачья Лопань (район), Харьковщина – минус БК.

И уже с утра зафиксированы взрывы в Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе. У рашистов взрываются склады и техника.

Читайте такжеЕсть раненые и разрушения. Ночью враг снова обстрелял Харьков, Николаев и Днепропетровщину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде