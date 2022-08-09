Хроника хлопков: ВСУ нанесли удары по позициям врага на Херсонщине, Донетчине и Харьковщине
Уничтожили орков и технику
Marine Corps Cpl. Patrick King
Украинские военные на южном фронте нанесли удар по скоплению российских оккупантов в Херсонской области. За сутки враг потерял, по меньшей мере, 23 солдата и 8 единиц техники. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Украинская штурмовая авиация атаковала скопление живой силы, вооружения и техники оккупационных войск недалеко от Снигиревки Херсонской области. Также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки уничтожили на юге 23 орка, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу орков "Мста-С", 5 автомобилей, в том числе и бронированных.
Ситуация на южном фронте – "стабильно напряженная". Враг продолжает вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны, существенных изменений в составе и положении не фиксируется. российская армейская авиация "испытывает" украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Как отметили в ОК "Юг", враг успехов не имеет, потери с украинской стороны отсутствуют.
На фото – детонация боекомплекта в Геническом районе.
Также в местных телеграм-каналах пишут о ночном "хлопке" в оккупированной Волновахе. В городе был сильный пожар, а затем детонация боеприпасов.
В целом, вчера украинские силы нанесли точные удары по военным объектам противника:
▪ Донецк – минус БК;
▪ Дарьевка, Херсонщина – минус БК;
▪ Мелитополь, Запорожье – минус база;
▪ Казачья Лопань (район), Харьковщина – минус БК.
И уже с утра зафиксированы взрывы в Новоалексеевке, Геническе и Мелитополе. У рашистов взрываются склады и техника.
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