УАФ намерена лишить футбольного гражданства экс-тренера Кристалла

Украинская ассоциация футбола обратится в Министерство молодежи и спорта для лишения экс-тренера "Кристалла" Сергея Шевченко звания заслуженного тренера Украины.

Об этом информирует "Профутбол Digital".

Ассоциация уже начала процесс лишения Шевченко так называемого футбольного гражданства. Он больше никогда не сможет работать на территории Украины.

В конце июля 64-летний специалист возглавил созданный оккупантами на базе "Кристалла" клуб "Фрегат". Также напомним, что начиная с 2014 года он тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".