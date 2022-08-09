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УАФ намерена лишить футбольного гражданства экс-тренера Кристалла

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(1 голосов)

Коллаборанту не место в украинском футболе

УАФ намерена лишить футбольного гражданства экс-тренера Кристалла

Фото: tavriya1958

Новина українською

Украинская ассоциация футбола обратится в Министерство молодежи и спорта для лишения экс-тренера "Кристалла" Сергея Шевченко звания заслуженного тренера Украины.

Об этом информирует "Профутбол Digital".

Ассоциация уже начала процесс лишения Шевченко так называемого футбольного гражданства. Он больше никогда не сможет работать на территории Украины.

В конце июля 64-летний специалист возглавил созданный оккупантами на базе "Кристалла" клуб "Фрегат". Также напомним, что начиная с 2014 года он тренировал "ТСК-Таврию" из оккупированного Крыма, российский "Сахалин", "Таврию" из Берислава Херсонской области, "Кристалл" и "Николаев".

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В статье: Сергей Шевченко
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (2)
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dalexx (Украина)
09.08.2022 в 10:51
А коли це він отримав звання заслуженого? І якщо це правда, то хто саме подавав на нього документи - їх теж викинути з футболу України!!!
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bato58
09.08.2022 в 10:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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