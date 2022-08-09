Привет российским РЛС: в Пентагоне подтвердили передачу ВСУ противорадиолокационных ракет
Беги, русня, с нашей земли
U.S. Navy Photo
Заместитель главы Пентагона Колин Каль во время очередного брифинга сообщил, что США отправили "некоторое количество" высокоскоростных противорадиолокационных ракет типа AGM-88 (HARM).
По его словам, ракеты были отправлены в рамках недавних пакетов помощи Украине. Каль отметил, что эти ракеты "могут влиять на российские радары и другие объекты".
Дальность действия AGM-88 HARM – более 48 км. Ракета способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима для традиционных видов помех типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена.
Эти ракеты могут использоваться для нацеливания на российские зенитные радиолокационные системы, такие как С-400, из-за которых украинским ВВС было очень тяжело работать над большими полосами воздушного пространства Украины. Ракеты могут нацеливаться на российские контрбатарейные радары, которые рф использует для поражения артиллерии ВСУ.
Популярное сейчас
- Штурм - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.08.2022
- УАФ намерена лишить футбольного гражданства экс-тренера Кристалла
- Кубок Италии. Ожидаемый вылет Сассуоло, Дженоа и Болонья идут дальше
- Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО