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Привет российским РЛС: в Пентагоне подтвердили передачу ВСУ противорадиолокационных ракет

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Беги, русня, с нашей земли

Привет российским РЛС: в Пентагоне подтвердили передачу ВСУ противорадиолокационных ракет

U.S. Navy Photo

Новина українською

Заместитель главы Пентагона Колин Каль во время очередного брифинга сообщил, что США отправили "некоторое количество" высокоскоростных противорадиолокационных ракет типа AGM-88 (HARM).

По его словам, ракеты были отправлены в рамках недавних пакетов помощи Украине. Каль отметил, что эти ракеты "могут влиять на российские радары и другие объекты".

Дальность действия AGM-88 HARM – более 48 км. Ракета способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима для традиционных видов помех типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена.

Эти ракеты могут использоваться для нацеливания на российские зенитные радиолокационные системы, такие как С-400, из-за которых украинским ВВС было очень тяжело работать над большими полосами воздушного пространства Украины. Ракеты могут нацеливаться на российские контрбатарейные радары, которые рф использует для поражения артиллерии ВСУ.

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В статье: война с Россией Пентагон
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Источник:
CNN

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