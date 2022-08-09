Привет российским РЛС: в Пентагоне подтвердили передачу ВСУ противорадиолокационных ракет

Заместитель главы Пентагона Колин Каль во время очередного брифинга сообщил, что США отправили "некоторое количество" высокоскоростных противорадиолокационных ракет типа AGM-88 (HARM).

По его словам, ракеты были отправлены в рамках недавних пакетов помощи Украине. Каль отметил, что эти ракеты "могут влиять на российские радары и другие объекты".

Дальность действия AGM-88 HARM – более 48 км. Ракета способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима для традиционных видов помех типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна поразить ее, даже если РЛС была выключена.

Эти ракеты могут использоваться для нацеливания на российские зенитные радиолокационные системы, такие как С-400, из-за которых украинским ВВС было очень тяжело работать над большими полосами воздушного пространства Украины. Ракеты могут нацеливаться на российские контрбатарейные радары, которые рф использует для поражения артиллерии ВСУ.