Семьи защитников Мариуполя призвали Красный Крест и ООН помешать "трибуналу" над азовцами

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась в международные организации с призывом помешать российским оккупантам провести фейковый трибунал над украинскими военнопленными. Об этом говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

"Последние сутки сеть всколыхнула информация о том, что оккупанты готовятся к проведению "международного" трибунала над бойцами "Азов" – защитниками Мариуполя и "Азовстали". Сначала враг продемонстрировал клетки в мариупольской филармонии, а впоследствии информацию о подготовке к проведению показательного судилища подтвердил и председатель фейковой "ДНР" п. душилин".

"Ассоциация семей защитников "Азовстали", учитывая все нюансы, сопровождающие данную новость, заявляет о следующем:

1. "Международный" трибунал невозможен в "республике", признанной государством лишь такими же псевдогосударствами как Южная Абхазия и Осетия. Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно ни было – в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в мире.

2. Военнослужащие Украины, которые выполняли определенные государством и законом обязанности на территории Украины, не могут быть осуждены другими государствами, тем более никем не признанными псевдодержавами. Такой "трибунал" не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины.

3. В целом права военнопленных, кем сейчас являются защитники "Азовстали", в частности полка "Азов", гарантируются Женевскими конвенциями 1949 года. Там отмечено, что любые посягательства на человеческое достоинство военнопленных запрещены, как и их осуждение или применение наказания без предварительного решения законного суда. Следовательно, все эти показательные шоу с судами и трибуналами совершенно противоречат общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными.

В связи с вышеизложенным, Ассоциация семей защитников "Азовстали" обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, ко всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности защитников "Азовстали" – Международному комитету Красного Креста и ООН, с просьбой вмешаться в этот театр абсурда, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка "Азов".

Всех неравнодушных призываем проверять информацию, которую вы распространяете, и не вестись на громкие посты с фейковой информацией. Наш враг коварен – все вбросы он делает с целью дальнейшей дискредитации "Азова" и введения аудитории в свое подлое заблуждение. Сегодня пост с подобной лживой информацией собрал более 170 тысяч лайков в Инстаграме. В то же время реальные новости о защитниках "Азовстали" не собирают и десятую часть такой поддержки. Помните о медиагигиене и ищите правду в надежных источниках".