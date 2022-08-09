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Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

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Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

ЭнергоАТОМ

Новина українською

По состоянию на 08:00 9 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодический обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на протяжении последних дней повлек за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается.

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В статье: война с Россией ЗАЭС Энергоатом
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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