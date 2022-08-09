российские медиа заявили о гибели в плену украинского защитника Мариуполя

российские пропагандисты сообщают, что в СИЗО на территории т.н. "ДНР" скончался один из украинских пленных защитников Мариуполя. Об этом сообщает российское пропагандистское медиа тасс.

Указывается, что погибший являлся членом подразделения "Медведи", входящего в полк "Азов". Пропагандисты заявляют, что украинский военный умер якобы из-за осложнений хронических заболеваний и ухудшения здоровья "в результате наркозависимости". При этом имя умершего не называют.

российские медиа также сообщают, что т.н. верховный суд непризнанной ДНР начал судить 9 пленных украинских бойцов из подразделения "Медведи". Пропагандисты говорят, что пленные сотрудничали со следствием и давали показания. В то же время родные бойцов заявляли, что пленные делают заявления под давлением.