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российские медиа заявили о гибели в плену украинского защитника Мариуполя

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Вам все это так легко с рук не сойдет, орки

российские медиа заявили о гибели в плену украинского защитника Мариуполя

Фото из свободных источников

Новина українською

российские пропагандисты сообщают, что в СИЗО на территории т.н. "ДНР" скончался один из украинских пленных защитников Мариуполя. Об этом сообщает российское пропагандистское медиа тасс.

Указывается, что погибший являлся членом подразделения "Медведи", входящего в полк "Азов". Пропагандисты заявляют, что украинский военный умер якобы из-за осложнений хронических заболеваний и ухудшения здоровья "в результате наркозависимости". При этом имя умершего не называют.

российские медиа также сообщают, что т.н. верховный суд непризнанной ДНР начал судить 9 пленных украинских бойцов из подразделения "Медведи". Пропагандисты говорят, что пленные сотрудничали со следствием и давали показания. В то же время родные бойцов заявляли, что пленные делают заявления под давлением.

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В статье: война с Россией
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Источник:
тасс

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