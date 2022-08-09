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ВСУ получили полсотни турецких бронетранспортеров BMC Kirpi MRAP

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ВСУ получили полсотни турецких бронетранспортеров BMC Kirpi MRAP

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Турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi уже в Украине (50 штук). Это проверенный в Сирии бронеавтомобиль с качественной противоминной защитой.

Бронетранспортер Kirpi (тур. BMC Kirpi) – бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. Контракт на разработку был заключен в 2009 году, поставки начались в 2014 году.

Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и обломков артиллерийских снарядов. Некоторые автомобили были оборудованы броней для защиты от снарядов РПГ.

Kirpi оснащен амортизаторами сидений, GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.

Также есть экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.

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В статье: война с Россией
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