ВСУ получили полсотни турецких бронетранспортеров BMC Kirpi MRAP
Это нам нужно
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Турецкие бронетранспортеры BMC Kirpi уже в Украине (50 штук). Это проверенный в Сирии бронеавтомобиль с качественной противоминной защитой.
Бронетранспортер Kirpi (тур. BMC Kirpi) – бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC. Контракт на разработку был заключен в 2009 году, поставки начались в 2014 году.
Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и обломков артиллерийских снарядов. Некоторые автомобили были оборудованы броней для защиты от снарядов РПГ.
Kirpi оснащен амортизаторами сидений, GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.
Также есть экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.
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