Стабилизация и пехота из заключенных. Что пишут о ситуации на фронте в Пентагоне, британской разведке и ISW

По данным Пентагона, ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Сейчас основной фокус войны сместился на южное направление после того, как россия начала перемещать туда силы под натиском ВСУ. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль. "Но у украинцев есть много преимуществ, не последним из которых является их воля", – добавил представитель Пентагона.

Американский Институт изучения войны ISW в своей сводке за 8 августа сообщил, что российская армия, по всей вероятности, все чаще использует в Украине неподготовленные и плохо обученные подразделения (например, набранные из заключенных). В том числе для того, чтобы контролировать население на оккупированных частях Украины. Также источник отмечает, что главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцевым. Это позволит контролировать трассу T0513, "поддерживающую украинские передовые позиции на северо-востоке Донецкой области".

По информации разведки Британии, россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном 9 августа. Самым успешным направлением наступления россии в Донецкой области за последние 30 дней стало бахмутское. Однако даже здесь за это время россияне удалось продвинуться всего на 10 км.