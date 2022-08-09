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Из-за санкций Дружбе конец? Украина остановила поставки нефти россии в сторону Венгрии и еще двух стран

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Из-за санкций Дружбе конец? Украина остановила поставки нефти россии в сторону Венгрии и еще двух стран

Getty Images/Global Images Ukraine

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Снабжение российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" остановлено с 4 августа. "Укртранснефть" остановила прокачку в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

Как сообщают россми, остановка произошла еще 4 августа из-за того, что российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги за транзит из-за санкций ЕС. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил спикер президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

"При этом транзит через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается", – отметил спикер.

Также отметим, что план ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу, об этом говорится в официальном журнале ЕС. В постановлении сказано, что страны ЕС должны приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период с августа по март следующего года.

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В статье: война с Россией
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