Из-за санкций Дружбе конец? Украина остановила поставки нефти россии в сторону Венгрии и еще двух стран
Орбан, что с лицом?
Getty Images/Global Images Ukraine
Снабжение российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба" остановлено с 4 августа. "Укртранснефть" остановила прокачку в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.
Как сообщают россми, остановка произошла еще 4 августа из-за того, что российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги за транзит из-за санкций ЕС. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил спикер президента компании "Транснефть" Игорь Демин.
"При этом транзит через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается", – отметил спикер.
Также отметим, что план ЕС по сокращению использования газа на 15% вступил в силу, об этом говорится в официальном журнале ЕС. В постановлении сказано, что страны ЕС должны приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период с августа по март следующего года.
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