Состоялась очередная передача тел, Украина вернула 17 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников, как сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, 19 июля в рамках операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела 45 своих защитников. До этого, 21 июня, Украина вернула тела 35 погибших украинских военных.