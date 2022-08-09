Состоялась очередная передача тел, Украина вернула 17 павших защитников
Герои не умирают
minre.gov.ua
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников, как сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Напомним, 19 июля в рамках операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела 45 своих защитников. До этого, 21 июня, Украина вернула тела 35 погибших украинских военных.
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