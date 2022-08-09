  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили российского полковника, возглавлявшего парад вертолетов на Красной площади
В тренде

ВСУ уничтожили российского полковника, возглавлявшего парад вертолетов на Красной площади

Общие новости
(1 голосов)

Аса сбили еще в апреле, но тело дошло только сейчас

ВСУ уничтожили российского полковника, возглавлявшего парад вертолетов на Красной площади

Новина українською

В первых числах августа в российских СМИ появилась информация о прощании с полковником Василием Клещенко, заместителем начальника 344 Центра боевой подготовки и переобучения летного состава армейской авиации минобороны рф.

Сообщалось, что он был ликвидирован в ходе войны с Украиной, управляя вертолетом Ка-52.

Примечательно, что этот Клещенко был ведущим группы вертолетов во время парада 9 мая на Красной площади в москве в 2021 году и считался одним из ведущих специалистов в своей отрасли в стране.

Между тем журналист Юрий Бутусов сообщает подробности, как именно украинским воинам удалось приземлить оккупанта. Клещенко в составе группы пытался ночью остановить наступление украинских войск в районе Гусаровки Харьковской области еще 15 апреля. Именно тогда один из украинских воинов, имя которого пока остается неизвестным, с помощью ПЗРК уничтожил вертолет Клещенко на сверхмалой высоте над российскими позициями. При этом пилот не смог катапультироваться, хотя Ка-52 оснащен соответствующей технологией.

Россияне тело погибшего не забрали, но украинские разведчики, после того, как ВСУ освободили Гусаровку уже в июне нашли в серой зоне и вертолет, и останки полковника Клещенко, и, судя по всему, смогли обменять их на пленных или на тела погибших украинских воинов (в сюжете Юрий Бутусова об этом упоминается мимоходом без подробностей).

Читайте такжеВСУ ликвидировали подполковника спецназа ФСБ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде