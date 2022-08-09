ВСУ уничтожили российского полковника, возглавлявшего парад вертолетов на Красной площади

В первых числах августа в российских СМИ появилась информация о прощании с полковником Василием Клещенко, заместителем начальника 344 Центра боевой подготовки и переобучения летного состава армейской авиации минобороны рф.

Сообщалось, что он был ликвидирован в ходе войны с Украиной, управляя вертолетом Ка-52.

Примечательно, что этот Клещенко был ведущим группы вертолетов во время парада 9 мая на Красной площади в москве в 2021 году и считался одним из ведущих специалистов в своей отрасли в стране.

Между тем журналист Юрий Бутусов сообщает подробности, как именно украинским воинам удалось приземлить оккупанта. Клещенко в составе группы пытался ночью остановить наступление украинских войск в районе Гусаровки Харьковской области еще 15 апреля. Именно тогда один из украинских воинов, имя которого пока остается неизвестным, с помощью ПЗРК уничтожил вертолет Клещенко на сверхмалой высоте над российскими позициями. При этом пилот не смог катапультироваться, хотя Ка-52 оснащен соответствующей технологией.

Россияне тело погибшего не забрали, но украинские разведчики, после того, как ВСУ освободили Гусаровку уже в июне нашли в серой зоне и вертолет, и останки полковника Клещенко, и, судя по всему, смогли обменять их на пленных или на тела погибших украинских воинов (в сюжете Юрий Бутусова об этом упоминается мимоходом без подробностей).