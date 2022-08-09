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Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду-2022

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Украинки одержали решающую победу над командой Польши

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду-2022

Новина українською

Женская сборная Украины победила на шахматной Олимпиаде-2022, проходившей в Индии, в городе Ченнаи.

В 11-м туре украинки одержали решающую победу над командой Польши со счетом 3:1. Победные партии оформили Мария Музычук и Анна Ушенина, а ничейные - Анна Музычук и Наталья Букса.

Лидер турнира, сборная Индии, в последнем туре проиграла команде США со счетом 1:3, благодаря чему украинская сборная заняла первое место и стала победительницей турнира. В турнирной таблице сборные Украины и Грузии набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям лидерство осталось за украинками.

В общей сложности на Олимпиаде выступали 162 женские сборные. Для Украины это второе женское золото Игр в истории после триумфа 2006 года в Турине.

Первоначально Олимпиада-2022 должна была состояться в российском Ханты-Мансийске, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину турнир был перенесен в Индию.

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