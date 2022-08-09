Подоляк: Заявления о контрнаступлении на Херсон - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать россиян

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC ответил на вопрос, не были ли постоянные заявления о контрнаступлении ВСУ в Херсоне частью информационно-психологической специальной операции.

"С точки зрения военного дела гораздо лучше говорить не о конкретных спецконтроперациях, а в целом о возможности деблокады. И мы об этом говорим: для нас невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это важно. Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон. Это очень большой город. Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк – это другой вопрос, это вопрос восьми лет войны. И потому определенные действия (для этого) наша армия предпринимает уже сегодня.

Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, их здесь будут сжигать. Это ключевое.

А с другой стороны, что такое контрнаступление? Он постепенно идет уже сегодня. Мы ведь не воюем как Россия. Это Россия формирует большие колонны, отправляемые в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет. Жуковская технология: положим столько мяса, простите, сколько положим, но эту высоту получим. Мы ведь так не воюем. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры видят это.

Креативная война – это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию. Бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам. Контрнаступления - это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать как бабочка и жалить как пчела". Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших вооруженных сил".