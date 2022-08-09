В Крыма сообщают о взрывах около Сакского аэродрома - ВИДЕО
То ли на аэродроме, то ли на складах
фото из свободных источников
Жители оккупированного Крыма сообщают о взрывах в районе Новофедоровки (Сакский район).
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Сообщается, что взрывы происходили в районе военного аэродрома, откуда обычно взлетают самолеты, атакующие ракетами юг Украины.
Неподалеку находятся и склады боеприпасов.
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Как отмечается, первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним прозвучало еще несколько.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
От линии фронта в Херсонской и Николаевской области до Новофедоровки в Крыму – примерно 200 км.
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