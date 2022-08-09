В Новоалексеевке возле админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе БК - ВИДЕО
Сегодня много бавовны на отдаленных рубежаж
Ілюстративне фото
В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе. Отметим, что пгт находится возле админграницы с Крымом.
Местные жители утверждают, что после обстрела началось возгорание.
"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорит на записи мужчина за кадром.
У Новоолексіївці Херсонської області обстріляно склад боєприпасів окупантів. Місто знаходиться біля адмінкордону з Кримом. Реакція місцевих: "БК на взлёт, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!" ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/x3WqJ2dxNd— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) August 9, 2022
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