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В Новоалексеевке возле админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе БК - ВИДЕО

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(3 голосов)

Сегодня много бавовны на отдаленных рубежаж

В Новоалексеевке возле админграницы с Крымом раздаются взрывы на складе БК - ВИДЕО

Ілюстративне фото

Новина українською

В оккупированной Новоалексеевке Херсонской области пожар и детонация боеприпасов на складе. Отметим, что пгт находится возле админграницы с Крымом.

Местные жители утверждают, что после обстрела началось возгорание.

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"БК на взлет, сука! Наконец-то! Наконец-то сюда все-таки Хаймарсами добрались!", - говорит на записи мужчина за кадром.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
09.08.2022 в 17:58
По быстрей бы уже .
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