РосСМИ пишут о нескольких взрывах в оккупированном Крыму. Направляются скорые, привлечена санавация. ВИДЕО
Довольно большая суматоха в Крыму
фото из свободных источников
Российские СМИ пишут о минимум семи прилетах
С Новофедоровки начали массово бежать туристы и местные жители. На выезде из города образовались пробки.
В обратную сторону едут скорые и пожарные машины. К месту взрыва направлена санавиация.
"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - отметил крымский марионетка Аксенов. Он также сообщил, что выехал на место происшествия.
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