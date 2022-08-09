  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. РосСМИ пишут о нескольких взрывах в оккупированном Крыму. Направляются скорые, привлечена санавация. ВИДЕО
В тренде

РосСМИ пишут о нескольких взрывах в оккупированном Крыму. Направляются скорые, привлечена санавация. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Довольно большая суматоха в Крыму

РосСМИ пишут о нескольких взрывах в оккупированном Крыму. Направляются скорые, привлечена санавация. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Российские СМИ пишут о минимум семи прилетах по объектам в оккупированном Крыму.

С Новофедоровки начали массово бежать туристы и местные жители. На выезде из города образовались пробки.

В обратную сторону едут скорые и пожарные машины. К месту взрыва направлена санавиация.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - отметил крымский марионетка Аксенов. Он также сообщил, что выехал на место происшествия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде