Минобороны РФ заявляет о детонации бк на аэродроме Саки, в регионе объявлена эвакуация - ВИДЕО

В Минобороны РФ уверяют, что причиной серии громких взрывов в оккупированной Новофедоровке в Крыму является "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - уверяют в Минобороны РФ.

По их данным, "в результате взрыва никто не пострадал". Более того, "авиационная техника на аэродроме не повреждена".

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва", - добавляют в ведомстве.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – утверждает российская сторона.

Мнтересно, что после взрывов на авиабазе так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".

При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.