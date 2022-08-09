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  3. Минобороны РФ заявляет о детонации бк на аэродроме Саки, в регионе объявлена эвакуация - ВИДЕО
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Минобороны РФ заявляет о детонации бк на аэродроме Саки, в регионе объявлена эвакуация - ВИДЕО

Общие новости
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(3 голосов)

Говорят, что прилетов не было

Минобороны РФ заявляет о детонации бк на аэродроме Саки, в регионе объявлена эвакуация - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Минобороны РФ уверяют, что причиной серии громких взрывов в оккупированной Новофедоровке в Крыму является "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - уверяют в Минобороны РФ.

По их данным, "в результате взрыва никто не пострадал". Более того, "авиационная техника на аэродроме не повреждена".

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва", - добавляют в ведомстве.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – утверждает российская сторона.

Мнтересно, что после взрывов на авиабазе так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".

При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарниця)
09.08.2022 в 18:49
Нарешті!
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.08.2022 в 18:35
Краса....
Ответить
+4
0
Footballers (Умань)
09.08.2022 в 18:30
По плану в них все йде)
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.08.2022 в 17:59
Бавовна.......
Ответить
+6
0
Черноморчик (Одесса )
09.08.2022 в 17:56
Бальзам на наши души . А вид бегущих с чемоданами отрада для сердца .
Ответить
+7
0
avatar
ANESTEZIO (Вінниця )
09.08.2022 в 17:47
Святий Пантелеймон-цілитель у свій день вирішив оздоровити Крим
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+8
0
филанкрот (donetsk)
09.08.2022 в 17:46
та то просто гриби ростуть
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+8
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
09.08.2022 в 17:42
Це воно само взірвалось.
Ответить
+7
0

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