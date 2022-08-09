Минобороны РФ заявляет о детонации бк на аэродроме Саки, в регионе объявлена эвакуация - ВИДЕО
Говорят, что прилетов не было
фото из свободных источников
В Минобороны РФ уверяют, что причиной
Об этом сообщает РИА Новости.
"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - уверяют в Минобороны РФ.
По их данным, "в результате взрыва никто не пострадал". Более того, "авиационная техника на аэродроме не повреждена".
"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва", - добавляют в ведомстве.
"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – утверждает российская сторона.
Мнтересно, что после взрывов на авиабазе так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.
"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".
При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.
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