СБУ разоблачила крота спецслужб РФ в своем управлении на Харьковщине
Россияне предоставили кроту гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион
ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России.
Об это сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По данным следствия, в начале марта 2022 года экс-чиновника Харьковского городского совета завербовали сотрудники ФСБ РФ. По их задаче он устроился в Антитеррористический штаб при УСБУ в Харьковской области.
Имея доступ к информации, злоумышленник передавал врагу контактные данные работников СБУ, пути следования ВСУ, места расположения позиций блокпостов и военной техники, а также данные, которые он ежедневно вносил в закрытую информационную систему.
Таким образом, подозреваемый помогал представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.
По данным СБУ, в обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.
В настоящее время агенту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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