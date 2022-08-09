Россияне начали вывозить свои семьи из Херсона

Из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Начался массовый вывоз семей военных России, которые жили в Херсоне", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что на Херсонщине оккупанты публично обсуждают проведение "референдума" и запугивают местных жителей "проблемами" в случае его игнорирования.

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Кроме того, для сбора личных данных людей они увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи".

Напомним, что Вооруженные силы Украины 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.