"Мама, надо сваливать". В Крыму после бавовны разбегаются пляжники - ВИДЕО
Как заявляют "власти", опасности нет
фото из свободных источников
После в
Как заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, ситуация уже под контролем, однако будут отселены жители домов, которые находятся в непосредственной близости к аэродрому. Также усилят меры безопасности в пятикилометровой зоне от эпицентра взрывов.
Местная "полиция" ограничила въезд в Новофедоровку. По словам очевидцев, в этом направлении часто едут скорые и пожарные машины.
Отметим, недалеко от Новофедоровки находятся курортные Саки, Евпатория и несколько сел между ними на побережье Черного моря. В сети публикуют видео, как туристы после взрывов в спешке убегают прямо с чемоданами. Местные пляжи уже опустели.
Также есть видео с автобусами на эвакуацию. Пользователи публикуют видео пробок на выезд из Крыма через Керченский мост
Популярное сейчас
- Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
- Заря объявила о подписании полноценного контракта с форвардом Динамо
- Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант
- Подоляк: Это утро в Европе стало возможным потому, что вчера ЗАЭС чудом из-за россиян не взлетела на воздух
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925