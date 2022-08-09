Россия хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской

Выродки эти русские. Мост ломают - потом чинят, семьи привозят - увозят. Деньги меняют - потом ловят тех у кого гривен много. А ещё я слышал тех кого ловят пропадают без следа! Их всех убивают и закапывают в поле. А кому повезло, то тех отвозят в тюрьму, которую потом взрывают одним ударом, чтобы сэкономить патроны.