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Россия хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской

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(1 голосов)

Готовятся к "референдуму"

Россия хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты намерены "присоединить" захваченную часть Николаевской области к Херсонской.

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила так называемая "замглавы временной администрации" Херсонской области Екатерина Губарева, захваченные пункты Николаевской области будут административно "присоединены" к Херсонской.

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По ее словам, это нужно якобы для "упрощения социальных услуг".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты после обстрела Антоновского моста начали вывозить семьи из оккупированного Херсона.

Также стало известно, что в Херсонской области россияне похищают местных жителей, которые пользуются украинской гривной.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
09.08.2022 в 21:15
Выродки эти русские. Мост ломают - потом чинят, семьи привозят - увозят. Деньги меняют - потом ловят тех у кого гривен много. А ещё я слышал тех кого ловят пропадают без следа! Их всех убивают и закапывают в поле. А кому повезло, то тех отвозят в тюрьму, которую потом взрывают одним ударом, чтобы сэкономить патроны.
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