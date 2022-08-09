Гайдай: Луганщина утопает в мусоре и трупах

Жители Луганской области возвращаются в свои дома, только чтобы забрать вещи, поскольку оставаться в оккупированных городах невозможно.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Увиденное ужасает, когда-то успешные населенные пункты превращаются в безлюдные территории", - сказал он.

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По данным Гайдая, коммуникаций в оккупированных городах нет и никто их не вернет, города утопают в мусоре и трупах, из-за чего распространяются инфекции.

"Остатки домов не выдерживают и рушатся... россияне превратили Луганскую область в руины и вернули туда Каменный век", - сказал Гайдай.