  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: Луганщина утопает в мусоре и трупах
В тренде

Гайдай: Луганщина утопает в мусоре и трупах

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В оккупированных районах все очень плохо

Гайдай: Луганщина утопает в мусоре и трупах

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Жители Луганской области возвращаются в свои дома, только чтобы забрать вещи, поскольку оставаться в оккупированных городах невозможно.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Увиденное ужасает, когда-то успешные населенные пункты превращаются в безлюдные территории", - сказал он.

Читайте такжеНа Луганщине партизаны обстреляли авто с двумя коллаборантами

По данным Гайдая, коммуникаций в оккупированных городах нет и никто их не вернет, города утопают в мусоре и трупах, из-за чего распространяются инфекции.

"Остатки домов не выдерживают и рушатся... россияне превратили Луганскую область в руины и вернули туда Каменный век", - сказал Гайдай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде