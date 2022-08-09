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В польском городе снесли памятник Красной армии

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Оккупантов никто не любит

В польском городе снесли памятник Красной армии

фото из свободных источников

Новина українською

В городе Мальборк на севере Польши во вторник по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, построенный в 1945 году.

Об этом сообщает Nasze Miasto.

Жители Мальборка после начала полномасштабного вторжения России в Украину высказались за снос советского памятника, но процесс задержал то, что он был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть ликвидирован только по решению власти воеводства.

После этого Институт национальной памяти избрал подрядчика для демонтажа. Во вторник тот приступил к работам и справился через несколько часов. Были полностью уничтожены все элементы памятника, включая советскую звезду.

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"Можно говорить об историческом моменте, потому что это конец декоммунизации Мальборка. В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам русского и советского" империализма", – сказал заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

По его словам, решение, которое построить на месте советского памятника, будет принимать община Мальборка совместно с Институтом национальной памяти. Вероятно, речь пойдет о монументе памяти жертв нацистского или советского тоталитарного режимов.

Как отмечает Nasze Miasto, не все жители Мальборка одобрили снос памятника. Они опасаются, что Россия в ответ будет ликвидировать монументы, связанные с польской историей, в частности в Катыни.

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В статье: Роман Войнаровский
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