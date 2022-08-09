The New York Times: ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму
Бавовна
фото из свободных источников
Защитники Украины
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации".
Газета пишет, что их собеседник, говоривший на условиях анонимности, "подтвердил, что за атакой стоят украинские силы".
"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", - сказал источник NYT.
Украинский военный чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.
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