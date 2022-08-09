США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины

Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украины.

Об этом соо бщает Reuters.

Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, эти средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях на Балканах.