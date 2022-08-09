США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины
Дядя Сэм не спит
Getty Images / Global Images Ukraine
Государственный департамент США утвердил выделение 89 млн долларов на подготовку саперов, которые будут разминировать Украины.
Об этом соо
Издание со ссылкой на представителя Госдепа пишет, эти средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях на Балканах.
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