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Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме - ВИДЕО Нацгвардии

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Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме - ВИДЕО Нацгвардии

Фото: Генштаб ВСУ

Новина українською

Нацгвардиец Дмитрий рассказал о боях с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сюжете Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Буквально за три-четыре часа была проведена операция, населенный пункт был освобожден. – рассказывает Дмитрий.

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Считает, что им очень повезло, ведь им удалось скрытно подготовить удар и использовать эффект внезапности.

"Мы, можно сказать, ворвались туда на яростном фанатизм! Российские войска начали отходить и прорываться в другую сторону. Они думали, что мы стянули сюда все резервы! Однако мы не стягивали войска. Это было наше небольшое подразделение с десантом", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
09.08.2022 в 22:27
Вже котре за місяц? Добрий темп
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