Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме - ВИДЕО Нацгвардии

Нацгвардиец Дмитрий рассказал о боях с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сюжете Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Буквально за три-четыре часа была проведена операция, населенный пункт был освобожден. – рассказывает Дмитрий.

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Считает, что им очень повезло, ведь им удалось скрытно подготовить удар и использовать эффект внезапности.

"Мы, можно сказать, ворвались туда на яростном фанатизм! Российские войска начали отходить и прорываться в другую сторону. Они думали, что мы стянули сюда все резервы! Однако мы не стягивали войска. Это было наше небольшое подразделение с десантом", - добавил он.