Агент Шаблий заявил, что не имеет отношения к трансферу украинца Масалова в российский клуб
Ни агент, ни его компания
В конце прошедший недели украинский футболист Александр Масалов принял решение перейти в российский клуб "Уфа".
Известный украинский агент Вадим Шаблий открестился от своего экс-клиента, заявив, что ни он, ни его компания не принимала участие в этом переходе.
"Относительно трансфера защитника Александра Масалова считаем необходимым официально заявить, что компания Prostar не имеет договорных отношений с игроком и не участвовала в трансфере футболиста в российский клуб", - сказано в заявлении компании "Prostar".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ультрас Ворсклы жестко отреагировали на трансфер украинца, игравшего в россии
- Заря объявила о подписании полноценного контракта с форвардом Динамо
- Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти