Агент Шаблий заявил, что не имеет отношения к трансферу украинца Масалова в российский клуб

В конце прошедший недели украинский футболист Александр Масалов принял решение перейти в российский клуб "Уфа".

Читайте также Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу

Известный украинский агент Вадим Шаблий открестился от своего экс-клиента, заявив, что ни он, ни его компания не принимала участие в этом переходе.

"Относительно трансфера защитника Александра Масалова считаем необходимым официально заявить, что компания Prostar не имеет договорных отношений с игроком и не участвовала в трансфере футболиста в российский клуб", - сказано в заявлении компании "Prostar".