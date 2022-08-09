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Агент Шаблий заявил, что не имеет отношения к трансферу украинца Масалова в российский клуб

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Ни агент, ни его компания

Агент Шаблий заявил, что не имеет отношения к трансферу украинца Масалова в российский клуб

UA-Футбол
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В конце прошедший недели украинский футболист Александр Масалов принял решение перейти в российский клуб "Уфа".

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Известный украинский агент Вадим Шаблий открестился от своего экс-клиента, заявив, что ни он, ни его компания не принимала участие в этом переходе.

"Относительно трансфера защитника Александра Масалова считаем необходимым официально заявить, что компания Prostar не имеет договорных отношений с игроком и не участвовала в трансфере футболиста в российский клуб", - сказано в заявлении компании "Prostar".

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В статье: Александр Масалов Вадим Шаблий
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