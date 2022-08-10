Ночью россияне убили 13 человек в одном из районов Днепропетровской области

Ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего 13 человек погибли и 13 получили ранения. Все детали трагедии сообщили в своих официальных Telegram-каналах глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Отметим, что взрывы были слышны в Днепре и Запорожье около 23:00-00:00 часов ночи по киевскому времени. Над Запорожской областью сбили две вражеские ракеты. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Также мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных взрывах, в городе около 01:40 ночи была объявлена воздушная тревога. Отметим, что российские оккупанты регулярно наносят удары по Николаевской области.

Николаев обстрелян из РСЗО "Смерч". Три человека ранены, среди них 13-летний ребенок. Повреждены жилые дома, складские помещения.