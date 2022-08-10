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Почти 4 десятка убитых россиян. 9 августа ВСУ на юге нанесли 7 авиаударов по позициям оккупантов

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И, конечно, техника тоже уничтожена

Почти 4 десятка убитых россиян. 9 августа ВСУ на юге нанесли 7 авиаударов по позициям оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники в течение 9 августа нанесли семь авиаударов на южном фронте. Так, есть 5 попаданий по скоплениям живой силы, вооружения и техники российской армии на Херсонщине и Николаевщине. Также ВСУ ударили по двум опорным пунктам орков в 40 км от Херсона. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

За сутки российско-оккупационные войска на юге Украины потеряли 35 солдат, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина. Также ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка россиян в районе села Максима Горького.

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При этом корабельная группировка российского флота не претерпела изменений в составе, продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 ракетами типа "Калибр", как отмечает источник.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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