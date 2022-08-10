Обвинения Украины в ударах по Крыму будут демонстрировать неэффективность российского ПВО - ISW
России невыгодно признавать, что удар наносила Украина
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Обвинение Украины
"Кремль имеет мало стимулов обвинять Украину в проведении ударов, повлекших вред, поскольку такие удары демонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО. Это уже раскрыл крейсер "Москва", который украинцы потопили.
Очевидная одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но это не исключает ни саботаж, ни дальний ракетный удар. Украина могла бы модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования в наземных атаках (как это делали россияне как зенитными, так и противовоздушными ракетами), но пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу", - говорится в заявлении ISW.
Напомним, что вчера на территории военного аэродрома во временно оккупированном Крыму произошел взрыв. оккупанты утверждают, что
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