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Народный депутат Украины сообщил детали о продлении срока действия военного положения

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Народный депутат Украины сообщил детали о продлении срока действия военного положения

ВСУ

Новина українською

На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий Указ Президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни, об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Это будет уже четвертое продление в этом году. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа. Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он будет достаточно длинным.

Как отмечает Ярослав Железняк, следует ожидать и привязываемого к сроку действия военного положения указа о мобилизации.

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В статье: война с Россией военное положение в Украине мобилизация
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Источник:
t.me/yzheleznyak

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