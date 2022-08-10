А ведь оккупанты имели большие планы. В российском городе Ейск взорвалась нефтебаза

В российском Ейске слышны взрывы, там разразился масштабный пожар на территории нефтехранилища. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов за 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Полыхает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным".