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А ведь оккупанты имели большие планы. В российском городе Ейск взорвалась нефтебаза

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А ведь оккупанты имели большие планы. В российском городе Ейск взорвалась нефтебаза

Фото из свободных источников

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В российском Ейске слышны взрывы, там разразился масштабный пожар на территории нефтехранилища. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов за 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Полыхает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным".

Для рашистов Ейск действительно является важным транспортным узлом для довоза БК и переброски нефтепродуктов.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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