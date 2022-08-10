СБУ перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских, и нашла выжившего мужчину

Служба Безопасности Украины перехватила, как военный россии приказал расстрелять гражданских, и нашла выжившего мужчину. Более того, украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении. Так, старший лейтенант из рф Антон Струев с позывным "Беркут" подозревается по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведывательной роты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа россии лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации села Броварского района Киевщины.

Читайте также Должен был корректировать обстрел по памятнику Бандере. Во Львове СБУ задержала адепта россии

В распоряжении СБУ есть перехваченный телефонный разговор, в котором "Беркут" дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!". В селах Мокрец и Заворичи он лично пленил безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах территориальной обороны и патриотически настроенных односельчанах.

Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения он выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.