Украина получит грант размером почти в 5 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка

Сегодня, 9 августа, Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд. дол. США.

Данные гранты были предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Грант будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.