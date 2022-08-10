Украина получит грант размером почти в 5 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка
Невероятная помощь от партнеров
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 августа, Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд. дол. США.
Данные гранты были предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Грант будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
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