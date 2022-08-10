Соучредитель Amnesty International покинул организацию из-за несогласия с отчетом о ВСУ

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором Вооруженные Силы Украины обвинили в создании опасности для гражданских. Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

"Я был членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество с организацией".

Пер напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако постепенно в некоторых моментах крайне спорно расширила свой мандат. Вестберг стал соучредителем шведского подразделения Amnesty International в 1964 году.