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Соучредитель Amnesty International покинул организацию из-за несогласия с отчетом о ВСУ

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Работал там больше 50 лет

Соучредитель Amnesty International покинул организацию из-за несогласия с отчетом о ВСУ

Foto – Karin Törnblom

Новина українською

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором Вооруженные Силы Украины обвинили в создании опасности для гражданских. Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

"Я был членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество с организацией".

Пер напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако постепенно в некоторых моментах крайне спорно расширила свой мандат. Вестберг стал соучредителем шведского подразделения Amnesty International в 1964 году.

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В статье: война с Россией
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Источник:
svd.se

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