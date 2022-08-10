Генерал Марченко – о пути освобождения Крыма и сроках окончания основной фазы войны
Подробно о главном
Скріншот з відео
Украина будет освобождать Крым военным путем, а уничтожение Крымского моста – необходимое для этого мероприятие. Об этом сказал в интервью РБК генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
– Можем ли мы освободить Крым военным путем?
– Да. Мы и будем его увольнять военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал россии права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же, как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.
– Для этого нужно уничтожать Крымский мост?
– Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории россии.
– Какие задачи в военном плане для нас достижимы до конца этого года? Не спешу говорить наверняка, что так будет или не будет – имею в виду, какие территории мы физически можем деоккупировать до конца года?
– Херсон – 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут совершаться какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Айнтрахт: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
- Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой
- Луческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру
- россияне нанесли ракетные удары сразу по нескольким областям
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Новости по теме
- 11:44 Украинские "Марчелло, welcome back". Ким намекнул на возвращение известного украинского генерала в Николаев
- 17:20 Украинские Генерал Марченко: Уничтожить Крымский мост - это тактическая необходимость
- 08:19 Украинские Генерал Марченко: Если мы отпустим россиян, они сделают выводы и нападут еще раз