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Генерал Марченко – о пути освобождения Крыма и сроках окончания основной фазы войны

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Генерал Марченко – о пути освобождения Крыма и сроках окончания основной фазы войны

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Украина будет освобождать Крым военным путем, а уничтожение Крымского моста – необходимое для этого мероприятие. Об этом сказал в интервью РБК генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

– Можем ли мы освободить Крым военным путем?

– Да. Мы и будем его увольнять военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал россии права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же, как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк.

– Для этого нужно уничтожать Крымский мост?

– Да, это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории россии.

– Какие задачи в военном плане для нас достижимы до конца этого года? Не спешу говорить наверняка, что так будет или не будет – имею в виду, какие территории мы физически можем деоккупировать до конца года?

– Херсон – 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут совершаться какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны.

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В статье: война с Россией генерал Дмитрий Марченко
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Источник:
РБК

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