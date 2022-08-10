На Донбассе вводят особый режим въезда и выезда

С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Особый режим будет предусматривать два главных условия:

– запрещен вывоз без разрешения из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);

– продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Соответствующий Приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. Это шаг, направленный на усиление украинских оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством.