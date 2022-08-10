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Пентагон: США будут оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется

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Штаты продолжают помогать Украине

Пентагон: США будут оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется

фото из свободных источников

Новина українською

Соединенные Штаты и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию.

По словам Остина, военную помощь будут оказывать "столько, сколько потребуется".

"Мы стремимся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты их суверенной территории", - подчеркнул министр обороны США.

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В статье: война с Россией
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