The Washington Post: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ

Удар по российской авиабазе в оккупированном Крыму нанесли украинские спецназовцы.

Такую информацию дает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Авторы материала считают, что это событие приведет к эскалации конфликта.

В то же время, пишет издание, удар по оккупированному Крыму демонстрирует, что Украина может наносить удары по тылу россиян и бить с большего расстояния.

Напомним, что 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено