The Washington Post: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ
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фото из свободных источников
Такую информацию дает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Авторы материала считают, что это событие приведет к эскалации конфликта.
В то же время, пишет издание, удар по оккупированному Крыму демонстрирует, что Украина может наносить удары по тылу россиян и бить с большего расстояния.
Напомним, что 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено
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