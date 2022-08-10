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The Washington Post: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ

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The Washington Post: За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ

фото из свободных источников

Новина українською

Удар по российской авиабазе в оккупированном Крыму нанесли украинские спецназовцы.

Такую информацию дает The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Авторы материала считают, что это событие приведет к эскалации конфликта.

В то же время, пишет издание, удар по оккупированному Крыму демонстрирует, что Украина может наносить удары по тылу россиян и бить с большего расстояния.

Напомним, что 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено

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В статье: война с Россией
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