Кулеба призвал Запад прекратить выдачу виз россиянам

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

