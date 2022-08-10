  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "В расход всех!": СБУ обнародовала доказательства приказа оккупанта о расстреле гражданских
В тренде

"В расход всех!": СБУ обнародовала доказательства приказа оккупанта о расстреле гражданских

Общие новости
(2 голосов)

Кадровый российский офицер лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей

"В расход всех!": СБУ обнародовала доказательства приказа оккупанта о расстреле гражданских

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Служба безопасности Украины собрала полную доказательную базу на российского оккупанта Антона Струева, отдавшего приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Киевщины в марте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе оперативно-следственных действий СБУ собрала безоговорочные доказательства, что кадровый офицер, командир разведроты разведывательного батальона 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации села Броварского района Киевской области.

В распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором "Беркут" (позывной Струева – ред.) дает подчиненному этот преступный приказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!", - говорится в сообщании.

Читайте такжеВСУ получили полсотни турецких бронетранспортеров BMC Kirpi MRAP

Прокуратура уточняет, что Струеву, подозреваемому в жестоком обращении с гражданским населением, заочно уведомлено о новом подозрении - отдании приказа о жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следствия, в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично пленял безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли под прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя. В момент когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него. Оккупанты оставили мужчину умирать.

После тяжелого ранения тот выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

СБУ напоминает о неотвратимости строгого наказания для каждого оккупанта, совершившего преступления против мирных жителей", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде