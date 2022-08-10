Одесситка вывозила призывников за границу под видом опекунов ее сына
Находчивые одесситы
dpsu.gov.ua
Пограничники и сотрудники миграционной полиции Одесщины разоблачили и задержали 29-летнюю одесситку, которая наладила схему вывоза призывников за границу, свои услуги она оценивала в $1500.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приемного сына", - говорится в сообщении.
Для этого она за $1500 изготавливала фиктивные документы и перевозила "уклонистов" в сопровождении 15-летнего подростка.
Во время последней попытки переправить за границу военнообязанных, женщина была задержана пограничниками Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.
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