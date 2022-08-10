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Одесситка вывозила призывников за границу под видом опекунов ее сына

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Находчивые одесситы

Одесситка вывозила призывников за границу под видом опекунов ее сына

dpsu.gov.ua

Новина українською

Пограничники и сотрудники миграционной полиции Одесщины разоблачили и задержали 29-летнюю одесситку, которая наладила схему вывоза призывников за границу, свои услуги она оценивала в $1500.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приемного сына", - говорится в сообщении.

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Для этого она за $1500 изготавливала фиктивные документы и перевозила "уклонистов" в сопровождении 15-летнего подростка.

Во время последней попытки переправить за границу военнообязанных, женщина была задержана пограничниками Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.

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